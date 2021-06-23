Знаменитая российская врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что маски не препятствуют распространению коронавируса COVID-19. По словам медика, единственный способ обезопасить себя и ..

Знаменитая российская врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что маски не препятствуют распространению коронавируса COVID-19. По словам медика, единственный способ обезопасить себя и окружающих людей от инфекции – вакцинация, сообщает телеканал "".Стоит отметить, что ещё в прошлом году Малышева утверждала почти обратное. В эфире одного выпусков своей телепередачи в апреле 2020 года врач и её коллеги пришли к выводу, что некоторые виды масок и респираторов действительно затрудняют распространение коронавируса среди людей, хоть и не всегда защищают самого носящего.