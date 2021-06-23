Флагманы по цифровизации здравоохранения - Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.

Правительством страны опубликован рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения по итогам прошлого года.Согласно докладу Минздрава, в 27,7% случаях информация о региональных медучреждениях в федеральном реестре не представлена, либо оказалась неверной.Владимирская область попала в список из 20 субъектов России, которые к маю не смогли запустить Единый региональный диспетчерский центр скорой помощи. Также 33-ий регион оказался среди тех, где не налажена система управления потоками пациентов и где не внедрена система управления льготным лекарственным обеспечением. При этом в систему загружено меньше 50% сведений о пациентах, нуждающихся в бесплатных лекарствах. Владимирская область не приступила к загрузке сведений о назначении и отпуске медикаментов в систему ФР ЛЛО.В результате наша губерния оказалась ниже соседней Ивановской области, а доля развития цифровой зрелости составила 30,9%.Флагманы по цифровизации здравоохранения - Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.