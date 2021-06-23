Владимирская область - в числе трех регионов, обеспечивающих семьи с детьми бесплатным отдыхом на море

Владимирская область - в числе трех регионов, обеспечивающих семьи с детьми бесплатным отдыхом на мореВ 2021 году по программе льготных путёвок на Черноморском побережье Краснодарского края за счет средств областного бюджета отдохнут 2900 жителей Владимирской области.На организацию бесплатного отдыха многодетным и малообеспеченным семьям в бюджете 2021 года предусмотрено 113 миллионов рублей.Таким образом, отдыхом на море обеспечиваются семьи в составе:− от одного до четырёх несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно и одного родителя (законного представителя);− от пяти и более несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно и двое родителей (законных представителей).В 2021 году отдых организуется с 30 мая по 11 сентября. Всего запланирован 31 заезд.Каждый месяц в среднем по 700-800 человек отправляется отдыхать по бесплатным путёвкам. В путёвку входят проезд к месту отдыха и обратно железнодорожным и автобусным транспортом, страховка, медицинское сопровождение, проживание и питание (для родителей – трехразовое, для детей – пятиразовое) в организации отдыха в течение 14 дней, бесплатные экскурсии.Отдыхать за счет областного бюджета можно только один раз.Фото автора :