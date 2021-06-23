Прокуратурой города Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя.

Прокуратурой города Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя.Он обвиняется в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину. Путем размещения в сети «Интернет» объявлений о продаже товаров, которых у него в действительности не имелось.Для этих целей он приобрел у случайного знакомого оформленную на чужое имя банковскую карту и разместил на одном из популярных сайтов объявление о продаже за 80 тыс. рублей кухонного гарнитура, приложив найденные в сети «Интернет» фотографии мебели. А в указал женское имя, и установил на телефон программу изменения голоса.Заинтересовавшуюся товаром покупательницу злоумышленник убедил оформить доставку гарнитура транспортной компанией и внести полную предоплату за покупку. Кроме того он направил покупательнице найденные в сети «Интернет» фотографии якобы принадлежащего ему паспорта и звонил ей от имени водителя, который должен был доставить покупку.После получения денежных средств в указанном выше размере злоумышленник избавился от банковской карты и сим-карт телефонов, с которых звонил.Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По существу уголовное дело предстоит рассматривать Фрунзенскому районному суду города Владимира.