Старейший в России Цветаевский фестиваль поэзии отмечает юбилей. В Александрове проходят творческие встречи, посвященные 30-летию литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых и 40-летию поэтического фестиваля.

Старейший в России Цветаевский фестиваль поэзии отмечает юбилей. В Александрове проходят творческие встречи, посвященные 30-летию литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых и 40-летию поэтического фестиваля."Возлюбите, не родилась еще!". Сегодня Московский ансамбль эвритмии (искусство художественного движения) покажет музыкально-поэтический перфоманс. А завтра заслуженная артистка России Нина Мещанинова продемонстрирует Моноспектакль "Я люблю вас, Марина Цветаева". Насыщенной планируется и программа выходных: семинары, вернисаж скульптуры "Мысль, доверенная дереву", вечер современной поэзии и музыки. Ярким событием праздника так же станет выступление Московского ансамбля, который сыграет на струнных музейных экспонатах. Завершится юбилейная программа в понедельник.Лев Готгельф директор литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых:- Мы предоставим в этот день, в воскресенье, нечто эфемерное, не то, что обычно показывают посетителям музея - мебель, одежду, книги, рукописи - а те звуки, которые слышали Цветаевы, когда в начале прошлого века жили в Александрове.Впервые Цветаевский фестиваль состоялся в 1982 году. Позднее, на средства общественного Фонда, был открыт музей - первый и в России, и в мире.