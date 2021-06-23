Имена бывшего главного врача Ляховской районной больницы, участника Великой Отечественной войны Михаила Дмитриевского и его супруги акушерки Людмилы Дмитриевской будут увековечены на

Имена бывшего главного врача Ляховской районной больницы, участника Великой Отечественной войны Михаила Дмитриевского и его супруги акушерки Людмилы Дмитриевской будут увековечены на мемориальной табличке. При поддержке Общероссийского народного фронта ее планируют установить на территории амбулатории в селе Ляхи, где врачи проработали большую часть жизни. Ранее в ОНФ обращалась внучка врачей Елена Казьмина, она просила увековечить