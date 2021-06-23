С ростом числа заболевших появляются и новые коронавирусные ограничения. Внесены изменения в указ О введении режима повышенной готовности от 17 марта 2020 года.

С ростом числа заболевших появляются и новые коронавирусные ограничения. Внесены изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" от 17 марта 2020 года.В дополнение к сегодня был издан указ, по которому с 15 июля во Владимирской области заселиться в гостиницу, хостел или другое место для временного проживания будет возможно только при наличии сертификата прививки от Covid-19 либо с отрицательным тестом ПЦР (срок действия – не более трех дней).