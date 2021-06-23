Для возврата средств необходимо написать заявление в соцзащиту, приложить оригиналы документов, подтверждающие обман (акции, облигации и других ценных бумаг).

Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров продолжает выплачивать компенсации владимирцам, пострадавшим от мошенников на финансовом и фондовом рынках страны. Об этом рассказали в департаменте социальной защиты населения.«Деньги возвращают вкладчикам, инвестировавшим в компании, включённые в Реестр нарушивших законы РФ. Перечень ведёт Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. В него включены более 500 организаций, среди которых «Русский Дом Селенга», «Тибет», «Русская недвижимость», «Властилина», «Реалавтогрупп», «Эдельвейс», - пояснили в соцзащите.Для возврата средств необходимо написать заявление в соцзащиту, приложить оригиналы документов, подтверждающие обман (акции, облигации и других ценных бумаг).Выплаты производятся в зависимости от размера вкладов, но не более 250 тысяч рублей для ветеранов Вов и 35 тысяч рублей для остальных жителей РФ.С учётом деноминации 1998 года, за акции стоимостью 100 тысяч рублей, предоставляется компенсация в размере 100 рублей.При этом если вы покупали ценные бумаги за ваучеры, то в компенсации будет отказано.