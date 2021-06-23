Необычное направление для аграрной сферы региона. На первой во Владимирской области осетровой ферме Ильи Рожкова в деревне Вилки подрастают новые мальки. Легко ли вырастить осетра? Почему выбор пал именно на этот вид рыбы? И как прошло подселение осетровых в Клязьму, расскажет Мария Платанюк.

Необычное направление для аграрной сферы региона. На первой во Владимирской области осетровой ферме Ильи Рожкова в деревне Вилки подрастают новые мальки. Легко ли вырастить осетра? Почему выбор пал именно на этот вид рыбы? И как прошло "подселение" осетровых в Клязьму, расскажет Мария Платанюк.- Это у нас русско-ленский осётр. Также мы его привезли из научного института из Тверской области. Здесь плавают особи порядка полутора-двух килограммов.Не золотая рыбка в неводе, а тяжёлый труд. Это Илья Рожков, первый в регионе осетровод, знает точно. Чтобы вырастить осетра такого размера, уходит минимум год. Фермерам стоит запастить терпением. И начать с "воспитания" вот таких мальков.- За полтора месяца ребятки подросли, активно плавают.В этом бассейне - 2 тысячи мальков калуги. Изначально их вес составлял всего 1-3 грамма. Сейчас - 30-40. Пошли в рост.- Калуга относится к виду белуг. Это большая пресноводная рыба. Достигает 5-6 метров в длину. Водится в водах Амурского бассейна. Это дальневосточная рыба.- Это так называемые осетровые ясли. Здесь мальки подрастали последние полтора месяца. И вот теперь готовы к переезду, а вернее, переводу в детский сад. Бассейн попросторнее. Сегодня за новоселье отвечаю я."Осетровый" проект Ильи Рожкова взял старт ещё в 2015-м. Прежде Илья занимался торговлей. Рассказывает: аквакультуру решил развивать вместе с товарищем. Исследовав "рыбную тему", поняли: для нашей полосы по температурным показателям больше подходят форель или осётр. Теперь здесь - настоящий "осетровый пансионат".- В 2016 году я подал документы на получение гранта для начинающих фермеров. И департамент сельского хозяйства и отдел животноводства выделили на этот проект 1 миллион 400 тысяч рублей.Кормление - строго в определённое время. Осетры Ильи Рожкова приучены к дисциплине.Рыбокостная мука, зерно, соевые шпроты, рыбий жир. Таков состав корма для мальков. С высоким содержанием протеина.- Если бросать много корма, вода изменит химсостав. Нужно чётко рассчитывать. По таблице, по коэффициентам.Осетровая ферма - это полная автоматика. И автокормушка, к примеру, засыплет корм в 4 утра. Система бассейнов - установка замкнутого водоснабжения. Вода циркулирует за счёт мощных насосов. И проходит три стадии очистки.- Здесь в каждой точке прекрасное количество воздуха. Температура здесь - 20 градусов. Зимой и летом. Если в обычном водоёме рыба уходит в спячку, то здесь рыба ест и набирает вес.Во "взрослом" отсеке есть и осетры постарше. Как шутит Илья: некоторые из "ребят" плавают с 2018-го.- Здесь рыба 3 года. Сачок могут поломать. Смотрите, какие!По словам Ильи Рожкова, его осетров оценил и знаменитый российский шеф-повар Константин Ивлев. Осетра, выращенного Ильей Рожковым, он готовил на одном из гала-ужинов в Суздале.- Испытал гордость за свой продукт. Константин сделал маринад на берёзовом соку и запёк. И было, действительно, просто нереально вкусно.Этот проект - новое направление для сельского хозяйства региона. И постепенно появились последователи. Но с самого начала Илья понимал: это определенный вызов и, конечно, так называемые "долгие деньги". Иначе никак. Но зато есть интерес и азарт. А это, так скажем, социальная составляющая проекта молодого фермера. Десятку русских осетров Илья Рожков дал "вольную". Доставив их, в том числе и с нашей помощью, на берег Клязьмы.- Осетровые - такой древний вид, как динозавры, и если у нас живёт стерлядь, и живёт веками, то, думаю, осётр более приспособлен, если не браконьеры, в сети не попадутся, то вырастёт что-нибудь.Осетры, которые привыкли к бассейну, в водах Клязьмы сначала немного теряются. Однако всего несколько секунд - и вот оно, ощущение свободы.- Давай на волю, парень...Мария Платанюк, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".