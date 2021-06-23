Пресс-служба обладминистрация объяснила, что делать в жару. Носить одежду из натуральных тканей. Она не приводит к перегреву организма. Пить тёплую воду. От неё не заболит горло, и она лучше

Пресс-служба обладминистрация объяснила, что делать в жару. Носить одежду из натуральных тканей. Она не приводит к перегреву организма. Пить тёплую воду. От неё не заболит горло, и она лучше утоляет жажду. Защищать голову от прямых солнечных лучей. А с 12 до 16 часов лучше вообще находиться в помещении. Не употреблять алкоголя. Не заниматься спортом слишком