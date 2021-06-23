В деревне Кушки в Талдомском районе Московской области 14-летний мальчик во время купания прыгал с тарзанки. В какой-то момент он зацепился рукой за петлю веревки, в результате чего мальчику ..

В деревне Кушки в Талдомском районе Московской области 14-летний мальчик во время купания прыгал с тарзанки. В какой-то момент он зацепился рукой за петлю веревки, в результате чего мальчику оторвало кисть, передает телеканал "". Пострадавшего доставили в больницу, а произошедшим заинтересовались правоохранительные органы.