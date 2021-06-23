На 55-м километре трассы М-11 Нева в Московской области сотрудники полиции остановили автомобиль, внутри которого находились двое мужчин. Во время досмотра пассажир пересел на водительское ..

На 55-м километре трассы М-11 "Нева" в Московской области сотрудники полиции остановили автомобиль, внутри которого находились двое мужчин. Во время досмотра пассажир пересел на водительское сиденье и попытался сбежать. Его поездка оказалась недолгой – после ДТП со служебной машиной мужчина остановился. После под капотом машины правоохранители нашли два свертка. В одном находились два килограмма мефедрона, передают "". Состав второго, весом в четыре килограмма, предстоит определить экспертам. Мужчина признался в том, что он вез наркотики из Санкт-Петербурга в Московскую область.