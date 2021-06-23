Двое сотрудников интернет-магазина, занимавшиеся комплектацией заказов, придумали схему по похищению кассет со сменными бритвенными лезвиями. Их они разложили в десять пластиковых сумок, ..

Двое сотрудников интернет-магазина, занимавшиеся комплектацией заказов, придумали схему по похищению кассет со сменными бритвенными лезвиями. Их они разложили в десять пластиковых сумок, которые фиктивно заказали на чужое лицо. Общая стоимость имущества превысила миллион рулей, передает сайт "". Раскрыть схему помогла сотрудница на пункте выдачи, которая обратила внимание на несоответствие заявленного и фактического веса посылки.