Тысячи противников независимости Каталонии вышли на улицы Барселоны с акцией протеста, передает . Их недовольство вызвал тот факт, что власти Испании помиловали организаторов референдума о ..

Тысячи противников независимости Каталонии вышли на улицы Барселоны с акцией протеста, передает . Их недовольство вызвал тот факт, что власти Испании помиловали организаторов референдума о независимости Каталонии. Именно за это их бросили за решетку, где, по мнению протестующих, сепаратисты и должны оставаться.