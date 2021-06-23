Октябрьский районный суд города Владимира признал взяточника виновным и приговорил к 1 году и 6 месяцам условно и оштрафовал на 60 тысяч рублей.

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность бывшего главного государственного инспектора отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Ростехнадзора.50-летний чиновник причастен к получению взятки в значительном размере от представителей коммерческих структур, за совершение действий в пользу взяткодателя.Установлено, что в марте 2020г. фигурант получил от руководителя коммерческой организации взятку в значительном размере за совершение действий, которые входили в его служебные полномочия, а именно оказание услуги в выдаче положительного заключения по проверке объекта газораспределительной системы одного из коттеджных поселков Кольчугинского района Владимирской области, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.В минувшем марте на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов ОРД СУ СК России по Владимирской области в отношении указанного должностного лица было возбуждено уголовное дело.Решением Октябрьского районного суда Владимира он признан виновным.Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти, осуществляющих полномочия в сфере экологического, технологического и атомного надзора на срок 2 года со штрафом в размере 60000 рублей.