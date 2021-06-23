На развязке МКАД – Осташковское шоссе построят около пяти километров дорог.

На развязке МКАД – Осташковское шоссе построят около пяти километров дорог.В Москве продолжают "распутывать" развязки на МКАД. Устаревшие "лепестки клевера" заменяют направленными съездами – тоннелями и эстакадами. Такие сооружения намного лучше справляются с транспортными потоками. После реконструкции пропускная способность таких развязок увеличивается примерно на 30%.Например, в 2022 году будут завершены работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. В настоящий момент здесь возводят опоры путепроводов и съездов, оборудуют дождевую канализацию и прокладывают слаботочные системы. В этом месте будет построено и реконструировано в общей сложности около пяти километров дорог. Обо всем этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.Как только работы будут закончены, улучшится транспортная доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский на северо-востоке столицы и городского округа Мытищи Московской области.Стоит отметить, что с 2011 года в столице было реконструировано и построено 18 развязок на МКАД. Все основные развязки улучшат до 2023-го. Такую задачу поставил мэр города Сергей Собянин. Сейчас ведется реконструкция четырех развязок: на пересечении с Осташковским шоссе, Алтуфьевским шоссе, Липецкой улицей, улицами Верхние Поля и Капотни.Ранее были названы сроки завершения строительства еще одного "кольца" вокруг Москвы. Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказывал, что последний участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) длиной 26 километров будет готов в июне. В прошлом году было построено 310 километров трассы.Движение по ЦКАД планируется запустить в середине лета, сообщала пресс-служба государственной компании "Автодор". Сейчас на оставшихся километрах по основному ходу участка обеспечен сквозной проезд техники. Ведется укладка верхнего слоя асфальтобетона, монтаж барьерного ограждения и опор освещенияНапомним, общая протяженность ЦКАДа составляет 336,5 километра. Магистраль расположена в 50 километрах от МКАДа и проходит параллельно Московскому малому кольцу (ММК).