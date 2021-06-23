В России активно развивается социальная поддержка многодетных семей. Заявлено о новой мере.
В России активно развивается социальная поддержка многодетных семей. Заявлено о новой мере.
Семья, воспитывающая трех и более детей, считается в России (за исключением некоторых регионов) многодетной. Такие семьи могут рассчитывать на ряд льгот и денежных выплат. Их размер в каждом регионе разный, но на федеральном уровне одинаковый.
В качестве новой меры поддержки многодетных семей в России предложили каждый год выплачивать по сто тысяч рублей на ребенка. Такую льготу семьи смогут получать вплоть до достижения ребенком совершеннолетия или получения аттестата среднего или высшего образования.
С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она уже направила в Минтруда России соответствующее обращение, пишет
Ранее в Минтруда РФ предложили разрешить отцам-одиночкам получать маткапитал. Речь идет о тех отцах, которые одни растят второго, третьего и последующего ребенка, появившихся на свет после 1 января 2007 года.
Ранее "Дни.ру" писали, что руководитель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая за третьего ребенка. Она заявила, что многие не спешат создавать семью, потому что не уверены в завтрашнем дне.