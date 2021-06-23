Вчера с места ДТП его увезла скорая помощь в тяжелом состоянии. Спасти пострадавшему жизнь врачам не удалось.
Напомним, что накануне на проспекте Ленина у ТЦ Крейсер мужчина попал под автобус 17-го маршрута.
Видео с места происшествия появилось в пабликеГлавРед.
По словам очевидцев происшествия, пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте.
Вчера с места ДТП его увезла скорая помощь в тяжелом состоянии. Спасти пострадавшему жизнь врачам не удалось.
Напомним, что накануне на проспекте Ленина у ТЦ "Крейсер" мужчина попал под автобус 17-го маршрута.
Видео с места происшествия появилось в паблике.
По словам очевидцев происшествия, пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте.