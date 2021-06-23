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<a href="https://33live.ru/novosti/23-06-2021-sbityj-avtobusom-vo-vladimire-peshexod-skonchalsya.html" target="_blank">Сбитый автобусом во Владимире пешеход скончался</a> - Вчера с места ДТП его увезла скорая помощь в тяжелом состоянии. Спасти пострадавшему жизнь врачам не удалось. Напомним, что накануне на проспекте Ленина у ТЦ Крейсер мужчина попал под автобус 17-го маршрута. Видео с места происшествия появилось в пабликеГлавРед. По словам очевидцев происшествия, пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте.