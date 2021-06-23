В результате оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого было обнаружено и изъято 16 горшков с растениями, а также 20 банок с неизвестным веществом...

Сотрудники ОНК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в хранении наркотического средства.В полицию поступила информация о том, что 41-летний житель столицы выращивает в своей квартире, расположенной на Малой Юшуньской улице, растения, содержащие психоактивные вещества.В результате оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого было обнаружено и изъято 16 горшков с растениями, а также 20 банок с неизвестным веществом. Проведенное исследование показало, что растения являются коноплей, общая масса которой в сыром виде составляет около 16 килограммов (в высушенном – более 100 граммов). Содержимое банок исследуется.Следствием ОМВД России по району Зюзино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56