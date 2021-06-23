Потерпевший попросил малоизвестного гражданина произвести обмен денежных средств. Злоумышленник с деньгами зашел в помещение банка, но через несколько минут выбежал и скрылся...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств в размере 3 миллионов рублей путем грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что 37-летний житель Подмосковья попросил малоизвестного гражданина произвести в одном из коммерческих банков, расположенных в центре Москвы, обмен принадлежащих ему денежных средств в рублях на иностранную валюту. Он объяснил это тем, что в данном банке на его имя установлен лимит на покупку большой суммы валюты, и лично совершить обмен он не может. Мужчина согласился, взял сумку с деньгами, зашел в помещение банка, но через несколько минут выбежал и вместе с деньгами скрылся. Материальный ущерб составил 3 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории одного из столичных аэропортов задержали подозреваемого – 34-летнего мужчину, приезжего из ближнего зарубежья. Похищенными денежными средствами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60