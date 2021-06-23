Сунгирь- древнейшее поселение первобытного человека на территории России. Исполняется 65 лет как археологи открыли его на территории Владимира вблизи поселка Боголюбово.

Сунгирь - древнейшее поселение первобытного человека на территории России. Исполняется 65 лет как археологи открыли его на территории Владимира вблизи поселка Боголюбово.Археолог Отто Бадер, а затем его сын Николай Бадер, проводили раскопки на бывшей палеолитической стоянке. Экспонаты, найденные во время раскопок, их около двух тысяч, теперь можно будет увидеть на выставке во Владимиро-Суздальском музее - заповеднике. В том числе и знаменитую лошадку- символ Сунгиря. Уникальная находка впервые выставляется для всеобщего обозрения. Выставка в Палатах откроется 25 июня.Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Выставка она беспрецедентна. Для нас она- это одно из главных событий нашего музейного года, потому что Сунгирь-это такой супер бренд , я бы сказал для Владимирской области. Уж, извините за современное слово, который ну где-то может быть неодооценённый, кажется, потому что значение изучения Сунгирской стоянки, оно перевернуло в общем-то все представление еще то время, когда производились раскопки, о верхнем палеолите, вообще первобытном обществе.