Рыбаки заметили в водах у побережья Сахалина белую акулу, прозванную в народе акулой-людоедом. Отмечается, что этот экземпляр не самый большой – около двух метров в длину. Белые акулы ..

Рыбаки заметили в водах у побережья Сахалина белую акулу, прозванную в народе акулой-людоедом. Отмечается, что этот экземпляр не самый большой – около двух метров в длину. Белые акулы считаются видом, находящимся на грани исчезновения, передает телеканал "". В мире насчитывается всего порядка трех с половиной тысяч особей.