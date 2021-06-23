Спасённый пролежал в больнице два дня. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает.

В Александровском районе 33-летний мужчина спас 8-летнего мальчика, который захлебнулся в воде.Максим Федотов случайно оказался у водоёма. Около 19:00 к нему подбежала маленькая девочка и сказала, что здесь утонул ребёнок.Прежде, чем достать парня, александровец трижды безуспешно нырнул под воду. К тому моменту течение отнесло подростка на 2-3 метра.Мужчина вытащил пострадавшего на берег. В это время очевидцы происходящего звонили в МЧС и скорую. При помощи искусственного дыхания Максим «выкачал» из ребёнка воду. Юноша задышал. Тут на место ЧП подоспела скорая и госпитализировала его в больницу.Спасённый пролежал в больнице два дня. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает.