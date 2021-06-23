ДТП случилось 22 июня на проспекте Ленина во Владимире. По предварительной информации ГИБДД, 45-летний водитель автобуса “Мерседес – Бенц” наехал на пешехода, который переходил проезжую

ДТП случилось 22 июня на проспекте Ленина во Владимире. По предварительной информации ГИБДД, 45-летний водитель автобуса “Мерседес – Бенц” наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Медики прямо на асфальте стали оказывать мужчине помощь, потом госпитализировали в больницу. Там он скончался от полученных травм. /Фото: Подслушано во Владимире/Вконтакте/ В районе автовокзала в