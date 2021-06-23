Из-за жары в центре Владимира ежедневно поливают дороги. Мероприятия позволят уберечь асфальт от деформаций. Продолжается обновление дорожной разметки на улицах Рокадной, Тракторной, ..

Из-за жары в центре Владимира ежедневно поливают дороги. Мероприятия позволят уберечь асфальт от деформаций.Продолжается обновление дорожной разметки на улицах Рокадной, Тракторной, Усти-на-Лабе, Северной, МОПРа, 9 января, Казарменной, переулке Ново-Ямском, а также в микрорайонах: Оргтруд, Лунёво, Кусуново, Бухолово, Спасское.Ремонт дорожного покрытия выполняется на улице Рокадной.На благоустройство территорий мобилизованы 43 единицы техники и 72 рабочих «Центра управления городскими дорогами». Они убирают мусор, моют, красят объекты инфраструктуры, а также ликвидируют незаконную рекламу.