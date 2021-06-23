С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 22557 человек. В стационарах лежит 285 жителей. На дому лечится 1713 заболевших.

В Костромской области на 23 июня ещё 78 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Ковид диагностирован у 31 костромича. Девять заболевших прибавилось в Шарьинском районе. По шесть – в Буйском и Нерехтском районах. Пять – в Красносельском районе. По четыре случая выявлено в Мантурово и Чухломском районе. По три инфицированных в Солигаличе и Костромском районе. Два - в Галичском районе. По одному – в Павино, Кадыйском и Парфеньевском районах. Ещё два человека с ковидом приехали в Костромскую область по служебной необходимости.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 22557 человек. В стационарах лежит 285 жителей. На дому лечится 1713 заболевших.За время прививочной кампании Костромская область приобрела 90364 дозы вакцины от коронавирусной инфекции, привиты - 82967 человек.