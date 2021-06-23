В свою очередь, ковид-диссидентов планируют штрафовать.

Каждый работник Ковровского завода имени Дегтярёва получит по тысяче рублей в случае вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали в местной газете «Дегтярёвец».В свою очередь, ковид-диссидентов планируют штрафовать.«Я вижу, что многие заводчане пренебрегают требованиями Роспотребнадзора: не носят маски или носят их на подбородке. Мной подписан приказ о наказании рублём тех, кто не будет соблюдать противоэпидемиологические ограничения. Меры должны побуждать работников предприятия к иммунизации», - рассказал гендиректор предприятия Александр Тменов.Выработка коллективного иммунитета нацелена на бесперебойную работу ОАО «ЗиД».«От этого зависит финансовое благополучие сотрудников. При этом завод - одно из важнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. У нас есть обязательства по гособоронзаказу, которые должны быть выполнены в срок», - добавил Александр Тменов.Он также добавил, что средства, сэкономленные в результате отмены празднования 105-летия завода, оружейники получат в виде премий.Ранее мы сообщали, что в администрации Владимирской области для безостановочной работы предприятий их руководителям привить к 1 августа 60% работников. Организациям, где план вакцинации будет выполнен, будут выдавать соответствующие . Документ позволит не закрываться при ужесточении мер по борьбе с Covid-19.