https://vladtv.ru/incidents/123709/Накануне в озере Ярцево было обнаружено тело 16-ти летнего подростка.
Накануне в озере Ярцево было обнаружено тело 16-ти летнего молодого человека.
"На месте работают сотрудники полиции. На данном этапе работа спасателей и водолазов закончена", сообщил пабик
За выходные во Владимирской области трое несовершеннолетних.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдений правил безопасности на воде.
Телефон вызова экстренных служб - 112.
А в воскресенье вечером александровец Максим Федотов спас тонущего 8-летнего мальчика.
Мальчишка нырнул, захлебнулся и ушёл под воду. Очевидцы звали на помощь и звонили в МЧС, на крик о помощи откликнулся Максим. Он несколько раз нырял пытаясь найти ребёнка, нашёл и вынес на берег