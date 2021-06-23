https://vladtv.ru/incidents/123709/Накануне в озере Ярцево было обнаружено тело 16-ти летнего подростка.

Накануне в озере Ярцево было обнаружено тело 16-ти летнего молодого человека."На месте работают сотрудники полиции. На данном этапе работа спасателей и водолазов закончена", сообщил пабикЗа выходные во Владимирской области трое несовершеннолетних.Спасатели напоминают о необходимости соблюдений правил безопасности на воде.Телефон вызова экстренных служб - 112.А в воскресенье вечером александровец Максим Федотов спас тонущего 8-летнего мальчика.Мальчишка нырнул, захлебнулся и ушёл под воду. Очевидцы звали на помощь и звонили в МЧС, на крик о помощи откликнулся Максим. Он несколько раз нырял пытаясь найти ребёнка, нашёл и вынес на берег