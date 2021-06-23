Обжаловать вердикт Фемиды водителю не удалось.

Водителю, виновному в ДТП с тремя погибшими, отказали в смягчении приговора Ковровского городского суда.В мае 2019 года мужчина ехал из Владимира в сторону Вязников. В салоне его автомобиля находились три пассажира. Впереди по трассе «шёл» грузовик с полуприцепом и ещё один большегруз. Автомобилист выехал на встречку, не увидев, что в левую полосу перестроилась другая грузовая машина. Вернувшись в свой ряд, он столкнулся с полуприцепом.В результате аварии все пассажиры погибли. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему четыре года и два месяца в колонии-поселении.Суд апелляционной инстанции отказал в обжаловании вердикта.