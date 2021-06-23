На водоеме в Ковровском районе погиб 16-летний молодой человек. 22 июня он пришел купаться с друзьями и не доплыл до берега. Спасатели, водолазы и полицейские приехали на место в районе семи

На водоеме в Ковровском районе погиб 16-летний молодой человек. 22 июня он пришел купаться с друзьями и не доплыл до берега. Спасатели, водолазы и полицейские приехали на место в районе семи вечера. В восемь спасатель Михаил Быков в своей группе #заметки_спасателя сообщил, что тело подростка найдено. На данном этапе работа спасателей и водолазов закончена, –