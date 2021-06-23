Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на волнующий многих россиян вопрос.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на волнующий многих россиян вопрос.Пресс-секретарь президента России заявил, что сегодня нет планов объявлять локдаун на федеральном уровне. Дмитрий Песков также отметил, что в Кремле не располагают информацией о том, что кто-то из глав регионов рассматривает вариант введения карантина.По его словам, руководители регионов вправе сами выбирать – ужесточать или ослаблять им ограничения из-за коронавируса. "Здесь совершенно не важно, что мы считаем, важно, какие решения принимает в рамках доступных полномочий регион", – подчеркнул спикер Кремля.Ситуация с коронавирусом в России недавно резко обострилась. По состоянию на 23 июня 2021 года, в стране выявлено 5,3 миллиона заразившихся ковидом. Выздоровели и покинули больницы 4,9 миллиона человек. Жертвами опасной инфекции стали 130 тысяч пациентов.Дмитрий Песков ранее . Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что к ухудшению эпидобстановки привели "тотальный нигилизм населения, коварство самого вируса и низкий уровень вакцинации".Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что низкие темпы вакцинации могут привести к появлению новых мутаций вируса. Чем это может грозить, Вы узнаете из .