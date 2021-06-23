Музей повернулся к частным гидам лицом? Новый гендиректор музея-заповедника Сергей Рыбаков пригласил частных экскурсоводов на встречу. Напомним, отношения с “вольными

Музей повернулся к частным гидам лицом? Новый гендиректор музея-заповедника Сергей Рыбаков пригласил частных экскурсоводов на встречу. Напомним, отношения с “вольными экскурсоводами” при прежнем руководстве были натянутыми. Оно разработало специальные условия аккредитации, которые устроили далеко не всех. Владимир Новиков, частный гид: Недопонимание, недооценивание возможностей частных гидов со стороны музея, и где-то со стороны частных гидов. Встретились,