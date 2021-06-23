Что происходит на водоемах в эти минуты, узнаем у Дмитрия Горкина. Сейчас он на прямой связи со студией «Вестей».

Что происходит на водоемах в эти минуты, узнаем у Дмитрия Горкина. Сейчас он на прямой связи со студией «Вестей».- Дмитрий, как ведут себя отдыхающие? И кто их контролирует?- Действительно, аномальная жара, местами до плюс 35, и это только в тени, вынуждает жителей города бросать все дела и устремляться к ближайшему водоёму. С самого утра популярные места отдыха: реки, озёра, карьеры и даже городские фонтаны - наполняются изнывающими от жары людьми.Александр, отдыхающий:- Мы работаем и едем окунаться в эти прекрасные местные воды, пока их не закопали, как нам обещали. Но мы надеемся, что этого всё-таки не случится, потому что это одно из наших самых любимых мест.И здесь уже даже не важно, приспособлены ли водоёмы к купанию. Никакие ограничения людей не останавливают. Многие приезжают с детьми, а некоторые отправляются втайне от родителей, и это отдельная тема для беспокойства. Статистика по утонувшим возросла в разы.- Я напомню, что за купальный сезон на воде уже погибло пятеро несовершеннолетних. Необходимо ещё раз им рассказать о правилах поведения, а родителям не спускать глаз ни на на секунду, - говорят спасатели.Руслан Блинов, первый заместитель начальника ГУ МЧС по Владимирской области:- Если отдых организованный, то риск происшествия минимален. Где дети предоставлены сами себе и находятся без контроля родителей. Плюс доступ в неорганизованные места, а они у нас все неорганизованные, за исключением тех 45 мест, которые определены пляжами и приняты в эксплуатацию - свободны. Но этого требует и законодательство РФ, что он должен быть свободный.Взрослым же в такую жару рекомендуют больше пить жидкости и ограничить время пребывания на солнце. Кстати, алкоголь не рекомендуется: высокая температура вкупе с ним может сильно пошатнуть здоровье. И уж тем более, запрещено лезть в воду в состоянии опьянения. Это тоже частая причина трагедий.Дмитрий Горкин, корреспондент:- Но если соблюдать все правила поведения на воде и использовать только разрешенные для купания места - то это, конечно же, лучшее средство для спасения от такой невыносимой жары.