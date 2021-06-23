По расположенному в Ленинском районе Саратова парку до недавнего времени курсировал детский паравозик. Идиллия нарушилась, когда несколько вагончиков вместе с пассажирами опрокинулись ..

По расположенному в Ленинском районе Саратова парку до недавнего времени курсировал детский паравозик. Идиллия нарушилась, когда несколько вагончиков вместе с пассажирами опрокинулись набок прямо на ходу. Местные власти уже заявили, что аттракцион был несанкционированным, передает . В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.