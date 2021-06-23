Фигурант, не имевший права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля, используя поддельные водительские права.

В середине мая сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району остановили автомобиль под управлением 33-летнего мужчины. Водитель предоставил для проверки водительское удостоверение, которое вызвало сомнения в подлинности.Проверка по базам показала, что документ с таким номером был выдан другому лицу, а сам водитель права управления транспортными средствами не имеет.Удостоверение было изъято и направлено на экспертизу, которая подтвердила, что документ является поддельным.Мужчина сознался, что купил документ через Интернет.Отделом дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (использование поддельного документа).