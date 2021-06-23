Ходатайствовал о рассмотрении её кандидатуры коллектив Союза женщин.

Директор ЦУМ «Валентина», заслуженный работник торговли и председатель областного Союза женщин Валентина Бородина выдвинута на присвоение звания «Почётный гражданин Владимирской области».Ходатайствовал о рассмотрении её кандидатуры коллектив Союза женщин.Рассматривать вопрос предстоит депутатам Заксобрания региона. Проголосовать «За» должны две трети парламентариев.Валентина Бородина родилась 2 июля 1941 года в городе Горький, сейчас Нижний Новгород, в семье военнослужащего. В 1971 году окончила Московский заочный институт советской торговли. В1985 году возглавила ЗАО ЦУМ «Валентина».Звание почётного гражданина Владимирской области присвоили уже 24 владимирцам. Среди них олимпийские чемпионы, герои России, космонавты, бывший губернатор Николай Виноградов, руководитель хоровой капеллы Эдуард Маркин, экс-директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова, покойный митрополит Евлогий.