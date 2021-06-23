Тропой сотрудничества, а не войны. Гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков встретился с частными гидами. Диалог в таком формате состолся впервые. Площадкой стали владимирские Палаты.

Тропой сотрудничества, а не войны. Гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков встретился с частными гидами. Диалог в таком формате состолся впервые. Площадкой стали владимирские Палаты.Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Мы нуждаемся в частных гидах точно также, как они нуждаются в музее, потому что город Владимир, город Суздаль и другие города- они у нас общие. Мы все заинтересованы в привлечении посетителей, и все заинтересованы в том, чтобы посетители получали качественные услуги. Вопрос, как это сделать.На встречу пригласили частных гидов из разных городов. Стороны смогли обменяться предложениями. Сергей Рыбаков, в частности, подчеркнул, что принципиальным для музея остаётся качество проводимых экскурсий. Музей обязан держать высокую планку, равно как и частные гиды, с которыми он взаимодействует. Действующую систему аккредитации, проведения экзаменов и проверки квалификации сами «частники» просят сделать более гибкой. В числе пожеланий- вывести отношения на по-настоящему «партнёрский уровень». Также на встрече в Палатах обсудили проблемы ведения экскурсий и возможность гидов самим выбирать маршруты, на которых они хотели бы работать.Татьяна Сурикова, частный гид:- Это, безусловно, нужный формат. Нет цели воевать, друг другу подножки ставить. Наоборот, должно быть сплочение, должна быть командная работа, и это будет только плюс всему владимирскому региону, который работает в сфере туризма.Владимир Новиков, частный гид:- Я так понимаю, что работа дальше будет происходить, и это приятно. По крайней мере, нет такого, что лёд треснул, но, может быть, какой-то диалог будет, потому что, в общем, общее дело делаем.