Правительством составлен рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года.

Правительством составлен рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года.По поручению президента Владимира Путина разрабатываются стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, которые должны быть утверждены до 1 июля 2021 года, в свою очередь главы субъектов должны принять региональные стратегии до 1 сентября текущего года."В первоочередном порядке цифровизация затронет отрасли здравоохранения, образования, госуправление, развитие городской среды, транспорта и логистики", - сообщаетК необходимым его условиям:наличие в медицинских организациях доступа к интернету, позволяющего эффективно взаимодействовать с коллегами и пациентами;обеспеченность цифровыми технологиями для лечения и предупреждения болезней, систематизации внутренних процессов;повышение качества и доступности медицинских услуг, в том числе с применением новых технологий.Владимирская область по цифровизации здравоохранения четвертая - с хвоста.А вот среди лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения - Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.