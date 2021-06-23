Регион

На 1 июня Владимирская область заняла 18 строчку общероссийского рейтинга по объёму ввода жилья на одного человека, поднявшись на две позиции. Об этом редакции «Аиф-Владимир» сообщили в пресс-службе губернатора.За первые пять месяцев в регионе ввели в эксплуатацию почти 300 тысяч квадратных метров жилья. В лидерах - Ленинградская область. Замыкает список из 28 субъектов-отличников - Санкт-Петербург. В первой тройке - Калининградская область и Севастополь.По расселению граждан из аварийного жилья Владимирская область также в списке лучших – на 23 из 27 субъектов, вошедших «зелёную» зону. Тройку лидеров составили Карачаево-Черкессия, Магаданская и Сахалинская области.При плане расселения в 2000 человек с 35,6 тысяч «квадратов», власти переселили 2100 с 37 тысяч квадратных метров занимаемой площади.Растут и темпы ипотечного кредитования. С начала года владимирцам выдано 5200 займов на жильё, что на 43% больше, чем годом ранее. Средняя ставка уменьшилась с 8,15% до 6%.Кроме того, 33-й регион в передовиках по финансированию и заключению контрактов на ремонт дорог. По этому показателю Владимирская область занимает 32 место по стране.«Мы получили почти два миллиарда рублей на 58 объектов. Заключено 100% договоров. Дорожные работы, которые пройдут в 2022-2023 годах, уже расторгованы на 28% и 16%. Первые три места в рейтинге по этому направлению заняли Чеченская Республика, Архангельская и Белгородская области», - резюмировали в пресс-службе обладминистрации.