Эпидемическая ситуация в Москве остается крайне сложной.

Эпидемическая ситуация в Москве остается крайне сложной.28 июня 2021 года все рестораны Москвы перейдут на "бесковидный" режим. То есть посещать такие заведения смогут только те, кто вакцинировался от коронавируса, имеет антитела или сдал отрицательный ПЦР-тест. Вход будет осуществляться только по QR-кодам.Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк отметил, что распространять"бесковидный" режим на магазины, общественный транспорт, торговые центры и тренажерные залы пока не планируется.Стоит отметить, что за последние три дня в Москве было выявлено свыше 22 тысяч случаев заражения коронавирусом и скончались более 60 человек. За все время в столице зафиксировано 1,3 миллиона случаев заражения, умерли почти 21,6 тысячи человек.Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , что дискриминация непривитых граждан "неминуемо наступит". По словам представителя Кремля, граждане не смогут выполнять рабочие обязанности на всех участках, если у них будет отсутствовать иммунитет к коронавирусу и при этом не будет сделана прививка.