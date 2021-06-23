До конца года для нужд учреждения закупят ещё один УЗИ-аппарат и ангиограф.

В июне первичный сосудистый центр городской больницы №4 во Владимире оснастили двумя УЗИ-аппаратами, оборудованием для медицинской реабилитации и 16 аппаратами ИВЛ.«Один УЗИ-аппарат установлен в неврологическом отделении, а второй – в кардиологическом. Портативное устройство имеет автономный источник питания. Специалисты могут проводить диагностику прямо у постели пациента», - рассказал главный врач больницы Владимир Савинов.Также медучреждение получило тренажёр для ходьбы, системы для разгрузки тела больного и комплекты мягких модулей для зала лечебной физкультуры.До конца года для нужд Центра закупят ещё один УЗИ-аппарат и ангиограф.«При помощи ангиографа врачи проводят стентирование коронарных артерий. Это помогает в восстановлении кровотока поражённого сосуда сердца путём установки стента», - добавили в обладминистрации.За первые пять месяцев текущего года в учреждении проведено 406 таких операций, 371 – по экстренным показаниям.