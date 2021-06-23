Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуто 85 коек для больных коронавирусом. 55 – в Камешковской районной

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуто 85 коек для больных коронавирусом. 55 – в Камешковской районной больнице, 30 – в Городской больнице №2 г. Владимира. По состоянию на 23 июня в медицинских организациях региона действуют 1147 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Свободны только 154 койки. 32416 пациентов