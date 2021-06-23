Свои инициативы активисты намерены передать в ФКУ Упродор Москва-Нижний Новгород, обслуживающий указанный участок дороги.

Владимирский «Народный Контроль» подготовил ряд предложений изменению схемы движения на трассе М-7 в границах областного центра.Речь идёт о въезде в город со стороны Юрьев-Польского. Активисты предлагают изменить движение из крайней левой полосы налево, в сторону Доброго, и прямо на улицу Горького. Оборудовать пешеходный переход на пересечении юрьев-польского шоссе и федеральной автодороги.Для снижения аварийности предлагается убрать тротуары и установить ограждения между М-7 и съездами на улицу Горького и в сторону Юрьев-Польского.На выезде с «Тандема» общественники хотят установить одну полосу для въезда и две полосы для выезда с поворотом налево в сторону Москвы. Схему движения напротив ТЦ и у автозаправки они намерены оставить без изменений.Также до уровня нормативного требуется восстановить освещение на «зебрах» на пересечении Суздальского проспекта и федеральной трассы.Вдоль М-7 предлагается предусмотреть места под тротуары и велодорожки.Среди текущих проблем «Народный контроль» говорит о необходимости обеспечения водостока на улице Лакина, напротив дома №133, а также ремонт лифтов на надземном переходе.Свои инициативы активисты намерены передать в ФКУ Упродор Москва-Нижний Новгород, обслуживающий указанный участок дороги.