× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/23-06-2021-vo-vladimire-taksi-popalo-v-avariyu.html" target="_blank">Во Владимире такси попало в аварию</a> - Около 6 часов утра на пустынном перекрестке улиц Горького и Мира столкнулись такси Рено и ВАЗ с женщиной за рулём. Кадры с места происшествия появились в пабликеГлавРед. Сообщается, что пассажирке такси стало плохо. Также, по словам очевидцев ВАЗ ехал на красный сигнал светофора. Информация уточняется.