Около 6 часов утра на пустынном перекрестке улиц Горького и Мира столкнулись такси Рено и ВАЗ с женщиной за рулём.
Кадры с места происшествия появились в пабликеГлавРед.
Сообщается, что пассажирке такси стало плохо. Также, по словам очевидцев ВАЗ ехал на красный сигнал светофора.
Информация уточняется.
Около 6 часов утра на пустынном перекрестке улиц Горького и Мира столкнулись такси "Рено" и ВАЗ с женщиной за рулём.
Кадры с места происшествия появились в паблике.
Сообщается, что пассажирке такси стало плохо. Также, по словам очевидцев ВАЗ ехал на красный сигнал светофора.
Информация уточняется.