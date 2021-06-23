Полиция устанавливает личность потерпевшего.

Во Владимире возле ТЦ «Крейсер» у остановки «Проспект Ленина» автобус №17 насмерть сбил мужчину.Пострадавшего госпитализировали в больницу, где медики боролись за его жизнь. К сожалению, спасти человека не удалось. От полученных травм он скончался в больнице.По предварительным данным, он переходил дорогу в неположенном месте, где и попал под колёса автобуса. Удар пришелся в переднюю часть транспортного средства.Полиция устанавливает личность потерпевшего. Выясняются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. На вид погибшему 40-45 лет.