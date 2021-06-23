Документ о присвоении награды подписал Владимир Сипягин.
Владимир Сипягин присвоил почётный знак «Родительская слава земли Владимирской» десяти семьям.
«Награда вручается в качестве признания заслуг родителей, ведущих здоровый образ жизни, подающих пример другим, вносящих значительный вклад в воспитание детей, а также принимающих активное участие в общественной жизни», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.
Награды получили:
− Михаил и Наталья Алексеевы из города Кольчугино;
− Владимир и Наталья Большаковы из Вязниковского района;
− Дмитрий и Оксана Евдокимовы из Владимира;
− Василий и Ирина Летягины из Собинского района;
− Денис и Валентина Минеевы из ЗАТО Радужный;
− Сергей и Наталья Сметанины из Петушков;
− Максим и Анна Строкины из Суздальского района;
− Алексей и Юлия Темеевы из Александровского района;
− Михаил и Екатерина Терентьевы из Мурома;
− Шпилевич – Сергей Юрьевич и Мария Юрьевна из Владимира.