Документ о присвоении награды подписал Владимир Сипягин.

Владимир Сипягин присвоил почётный знак «Родительская слава земли Владимирской» десяти семьям.«Награда вручается в качестве признания заслуг родителей, ведущих здоровый образ жизни, подающих пример другим, вносящих значительный вклад в воспитание детей, а также принимающих активное участие в общественной жизни», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Награды получили:− Михаил и Наталья Алексеевы из города Кольчугино;− Владимир и Наталья Большаковы из Вязниковского района;− Дмитрий и Оксана Евдокимовы из Владимира;− Василий и Ирина Летягины из Собинского района;− Денис и Валентина Минеевы из ЗАТО Радужный;− Сергей и Наталья Сметанины из Петушков;− Максим и Анна Строкины из Суздальского района;− Алексей и Юлия Темеевы из Александровского района;− Михаил и Екатерина Терентьевы из Мурома;− Шпилевич – Сергей Юрьевич и Мария Юрьевна из Владимира.