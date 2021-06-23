Александровская городская прокуратура пресекла использование земельных участков не по целевому назначению

Александровская городская прокуратура пресекла использование земельных участков не по целевому назначению.Александровской городской прокуратурой с привлечением сотрудников управления Россельхознадзора по Владимирской области и КУМИ администрации Александровского района установлено, что ООО «Спецстроймонтаж», ООО «Недра-поиск», ЗАО «Геостройдевелопмент», ООО «Владрегионресурс» осуществляли деятельность, связанную с добычей полезных ископаемых, на 8 земельных участках сельскохозяйственного назначения.В этой связи городской прокуратурой руководителям указанных организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых работы на земельных участках в настоящее время приостановлены, они освобождены от складирования, проводится процедура изменения их категории, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..Кроме того, прокуратурой в отношении руководителей указанных хозяйствующих субъектов вынесено 6 постановлений о возбуждении производств за использование земельных участков не по целевому назначению, виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 80 тыс. рублей.Фото