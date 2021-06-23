Вместе с сотрудниками полиции общественники зажгли свечи в память о тех, кто защищал Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

В день 80-летия начала Великой Отечественной войны сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» Владимирской области и представители Общественного совета при ОМВД приняли участие в акции «Свеча памяти».Председатель Общественного совета при ОМВД Наталья Турнаева, обращаясь к сотрудникам полиции, напомнила о важности сохранения памяти о героическом подвиге нашего народа, победившего в той страшной войне, о тяготах и лишениях, выпавших на долю Родины.Стражи порядка и общественники зажгли свечи - символ светлой памяти о героях и почтили минутой молчания память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны.Акцию «Свеча памяти» поддержали сотрудники полиции и общественники в Собинском районе и ЗАТО г. Радужный.