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<a href="https://33live.ru/novosti/23-06-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-mogut-vvesti-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-dlya-otdelnyx-kategorij.html" target="_blank">Во Владимирской области могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий</a> - Третья ковидная волна – тема разговора сегодня. Какие штаммы коронавируса уже выявлены на территории нашего региона? Опаснее ли они уханьского? И ждет ли нас на этой неделе ужесточение