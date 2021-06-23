Первое возгорание случилось в Муроме – пожарных вызвали на тушение машины в 00.29 23 июня. По приезде подразделений было открытое горение автомобильного прицепа на площади 4 квадратных

Первое возгорание случилось в Муроме – пожарных вызвали на тушение машины в 00.29 23 июня. По приезде подразделений было открытое горение автомобильного прицепа на площади 4 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось две единицы техники, девять человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания. В 00.40 подразделения прибыли на второй